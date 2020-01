‘Robin Zaniolo’, il talento della Roma diventa un supereroe: ecco il murale a Trastevere – FOTO

Dopo Totti e De Rossi anche Zaniolo diventa un murale nel centro di Roma. L’opera, realizzata a Trastevere dall’artista Harry Greb, prende vita nella giornata di ieri, contestualmente all’uscita da Villa Stuart del talento giallorosso dopo l’operazione di lunedì a causa della rottura del legamento crociato rimediata in occasione della sfida con la Juventus. Il creative designer, famoso anche per aver firmato diversi murales tra cui quello di Papa Francesco in versione Kill Bill, ha deciso di dedicarsi al 22 giallorosso raffigurandolo nei panni del supereroe Robin, celebre spalla di Batman nei fumetti DC. Una versione, però, tutta moderna con il mantello e la camicia griffati Louis Vitton e la classica mascherina nera a coprire il viso.

Non c’è solo Zaniolo sui muri di Trastevere. Vicino al talento giallorosso è stata disegnata anche altra opera di street art. Sono comparsi, infatti, gli ultimi due presidenti degli Stati Uniti d’America, Trump e Obama, raffigurati in maglietta a maniche corte e pantaloni sportivi. Insomma, un murale, quello dell’ex Inter, che vede Nicolò trasformarsi in un supereroe. Per molti tifosi della Roma già lo è, lui intanto da oggi ha iniziato la fisioterapia per tornare il prima possibile in campo. Obiettivo: Euro 2020.