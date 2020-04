Roberto Carlos e Iniesta, Messi e Ronaldo: ecco il dream team di Carles Perez – VIDEO

Carles Perez e il suo dream team. L’esterno spagnolo arrivato in inverno dal Barcellona ha descritto il suo undici ideale in un video pubblicato dal profilo Twitter della Roma. Più che prevedibile una forte prevalenza di calciatori che hanno fatto la storia della Liga, in particolare di Real Madrid e Barcellona. Nel 4-2-3-1 di Perez in porta Casillas, linea difensiva composta da Dani Alves, Maldini (unico a non aver giocato in Spagna), Puyol e Roberto Carlos. A centrocampo Xavi e Iniesta, tridente offensivo con Messi e Ronaldinho sugli esterni e Zidane ad agire da numero 10. In attacco Ronaldo, il ‘fenomeno’.