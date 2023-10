Riyadh Season, che cos’è? Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo sponsor della Roma

Si tratta del festival di intrattenimento più famoso del mondo arabo. Ecco nello specifico cosa sponsorizzerà la Roma in questi due anni dopo l'accordo appena siglato a Trigoria

Redazione

La Roma ha finalmente il suo main sponsor. Si tratta della Riyadh Season. Ma cosa è nelle specifico? Fa parte della Saudi Season, iniziativa guidata e pianificata da diverse autorità saudite interconnesse tra cui il Ministero della Cultura, l'Autorità Generale per l'Intrattenimento, l'Autorità Generale per lo Sport e il Saudi Exhibition and Convention Bureau sotto la guida di un comitato guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il festival, slegato almeno ufficialmente all'assegnazione dell'Expo2030, si aprirà il prossimo 28 ottobre e vedrà l'arrivo di numerose aziende internazionali per promuovere le proprie attività e regalare mesi di intrattenimento tra musica, sport (ci sarà un'amichevole tra una squadra locale e la Roma) e ristorazione.

Shakira si esibirà per la prima volta in Arabia Saudita, poi prenderà il via anche la Saudi Toyota Championship, un campionato automobilistico in sette città dello stato e si correrà su sette varie discipline tra cui rally, autocross e drift. Una serie di eventi importantissimi che vedranno quindi anche il nome della Roma in un rapporto con l'Arabia Saudita che potrebbe aprire nuovi scenari futuri. Per capire i numeri di cui stiamo parlando basti pensare che i visitatori della Riyhad Season del 2022 sono stati oltre 5 milioni. L’avvenimento ha visto l’inaugurazione della sua area più grande all’inizio della settimana, ‘Boulevard World’, che è stata lanciata con lo slogan ‘The World in Your Hands’ per evidenziare attraverso le sue enormi esperienze 10 civiltà in tutto il mondo, ed è stata caratterizzata da circa 120 attività che attirano vari visitatori.

Le zone della Season hanno annunciato più di una volta di aver raggiunto la loro piena capacità grazie all’elevata richiesta di biglietti per i loro vari eventi ed esperienze che variano tra festival, mostre, spettacoli teatrali, concerti e grandi spettacoli. Il Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita si chiama Sua Eccellenza Turki Alalshikh. Si tratta di un consigliere saudita presso la Corte reale con il grado di ministro e attuale presidente dell'Autorità generale per lo spettacolo. E poco fa ha dichiarato: "La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l'ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme." Questo il sito già cliccatissimo: https://www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/riyadh/riyadh-season

