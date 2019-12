Rivoluzione Boca, con Riquelme cambia tutto: ora De Rossi può partire

Il futuro di De Rossi con la maglia del Boca Juniors è incerto: sia Juan Roman Riquelme, neo dirigente Xeneizes, e il nuovo presidente Jorge Ameal non sono convinti della tenuta fisica dell’ex numero 16 giallorosso e, come riporta Olé, potrebbero decidere di puntare su un nuovo numero 5.

De Rossi in questi 5 mesi in Argentina, complici i vari infortuni che ne hanno limitato l’impiego, ha giocato solo 7 partite: troppo poche per la dirigenza del Boca, che avrebbe dei dubbi se tenere il centrocampista italiano. Il 3 gennaio De Rossi tornerà a Buenos Aires per parlare con Riquelme e il presidente Ameal e per fare chiarezza sul suo futuro.