Rivinco così. Obiettivo Champions per la Roma di Ranieri: “Il mio ultimo derby”

"Confermo, sarà il mio ultimo derby da allenatore". E se ancora ce ne fosse stato bisogno, ieri Claudio Ranieri - per l'ennesima volta - ha sottolineato come a fine stagione smetterà di allenare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Per davvero questa volta, non come dieci mesi fa, dopo la salvezza del Cagliari. Ed allora il modo più bello per celebrare anche il suo ultimo derby (il sesto) è proprio quello di vincerlo. Esattamente come è successo per i precedenti, dove Ranieri non ha sbagliato un colpo: cinque sfide e 5 successi. Ma come si può vincere anche quello di domani sera? Ranieri sa bene che la Lazio non sarà certo quella brutta e opaca vista giovedì a Bodo, in Norvegia. È troppo esperto il tecnico giallorosso per cadere nella trappola, pensando di poter inghiottire i biancocelesti con un solo boccone. "Non credo che loro stiano vivendo un momento difficile, altrimenti non vai a Bergamo a fare quello che hanno fatto - ha detto ieri - Mi aspetto la solita squadra, con buone individualità e gioco corale, contro il Bodo giovedì prossimo possono anche ribaltare il risultato. Ma noi faremo il massimo per vincere questo derby".