Rivere (pres. Nizza): “Ghisolfi andrà alla Roma. Siamo contenti per lui”

“Ghisolfi andrà alla Roma. Siamo contenti per lui”. Con queste parole Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, conferma che il prossimo ds dei giallorossi sarà Florent Ghisolfi. Il francese è stato scelto dai Friedkin qualche settimana fa e ora che gli ultimi dettagli sono stati limati potrà iniziare a lavorare a stretto contatto con Daniele De Rossi. Il mister firmerà il rinnovo per tre anni nei prossimi giorni. Insieme progetteranno la Roma del futuro che ha come obiettivo quello di tornare in Champions.