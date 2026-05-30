La Roma deve trovare il luogo da cui ripartire. A Trigoria sono alla ricerca del Paese perfetto dove gettare le basi della prossima stagione e dare seguito al lavoro di Gasperini. Le opzioni non mancano, ma la scelta non è semplice. Fino a pochi giorni fa l’ipotesi più accreditata era quella della Germania. Una pista che, però, è stata scartata. Questo nonostante il 15 agosto sia in programma l’amichevole contro il Borussia Dortmund. In corsa restano Austria e Olanda. Ma la vera novità delle ultime ore, come riportato da Il Messaggero, è il Galles. Una nuova opzione finita sul tavolo della dirigenza giallorossa, che continua a valutare tutte le possibili soluzioni. E non è tutto. In caso di ritiro in Galles, potrebbe prendere forma anche un’amichevole di prestigio contro il Brighton.