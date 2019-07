Ritiro Roma, termina la prima seduta. Assente Pau Lopez, Petrachi a bordocampo – FOTO – VIDEO

Ciak, si gira. La Roma si lascia alle spalle polemiche e veleni e comincia il suo nuovo corso, targato Fonseca e Petrachi. Questa mattina a Trigoria va in scena la prima seduta della nuova stagione. Si parte con un unico allenamento, con inizio alle 9.30. I giocatori saranno agli ordini del nuovo tecnico, che ieri si è presentato in conferenza stampa. Assenti, con il permesso della società, Zaniolo e Pellegrini, che si godono gli ultimi giorni di vacanza prima di unirsi alla squadra. Out Diawara, che ha concluso la sua avventura in Coppa d’Africa solo pochi giorni fa. Non ci sono nemmeno Gonalons, Riccardi, Marcano e Bianda (i primi due per problemi fisici, gli ultimi due perché sono al centro di trattative di mercato). Pau Lopez si aggregherà domani, dopo l’ufficialità del suo arrivo.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: ultimi giorni di vacanza, rientro nei prossimi giorni.

Nicolò Zaniolo: ultimi giorni di vacanza, rientro nei prossimi giorni.

Amadou Diawara: in vacanza dopo la Coppa d’Africa, rientro posticipato.

Alessio Riccardi: problema al flessore della coscia destra rimediato in nazionale.

Maxime Gonalons: problema all’adduttore.

ALLENAMENTO LIVE

Ore 11.14 – Termina il primo allenamento dopo un’ora e mezza di lavoro.

Ore 10.55 – Tre squadre da 8 si alternano in campo per affrontarsi.

Ore 10.20 – Esercitazioni di possesso palla con due squadre da 10.

Ore 10.10 – La squadra si divide in due gruppi per fare torello.

Ore 10.05 – Fase atletica con skip basso e paletti. I portieri lavorano a parte.

Ore 9.55 – La squadra comincia a correre intorno al campo. Terapie per Gonalons, alle prese con un problema all’adduttore. Assente anche Riccardi per un problema al flessore.

Ore 9.50 – Fonseca, prima di dare il via al lavoro sul campo, raduna tutta la squadra al centro per fare un discorso. Ad affiancarlo c’è il traduttore del club.

Ore 9.45 – Arrivano alla spicciolata tutti i giocatori. Portieri in completo verde, blu per i giocatori di movimento. Ci sono Petrachi e De Sanctis.

Ore 9.42 – Paulo Fonseca e il suo staff sono i primi a scendere in campo.