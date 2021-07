Ritiro Roma, secondo giorno in Portogallo: a parte Veretout e Reynolds

Continua il ritiro nell'Algarve. Recuperato Calafiori. Domani la sfida col Porto

Lusso sì, ma anche sudore e fatica. La Roma lavora nel ritiro dell'Algarve, dove soggiorna in un hotel da sogno e si prepara per la stagione che comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto. Dopo la prima seduta di ieri pomeriggio e l'approccio con le nuove srutture, questa mattina la squadra si è rimessa all'opera alle 10. Agli ordini di Mourinho non hanno lavorato Veretout e Reynolds, che hanno fatto una seduta individuale, mentre è ormai recuperato Calafiori, pronto a scendere in campo nell'amichevole di domani con il Porto, in programma alle 21.