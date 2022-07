Ritiro Roma, oggi allenamento alle 17: in campo anche Dybala

News as roma: tutte le notizie

Redazione

Oggi è il giorno dell'ufficialità di Paulo Dybala. La "Joya" ieri era in tribuna per vedere la partita contro lo Sporting, persa 3-2. L'ex Juventus è in portogallo già da due giorni e oggi pomeriggio potrebbe svolgere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

Mourinho ha concesso una mattinata di riposo ed ha fissato la seduta alle ore 17. I tifosi non vedono l'ora di vedere altre foto di Dybala in maglia giallorossa in attesa dell'esordio che potrebbe avvenire sabato contro il Nizza.