Ritiro Roma, inizia il primo allenamento in gruppo di Dybala. Presenti i Friedkin

"Entriamo in campo con Paulo Dybala" scrive così la Roma su Twitter poco prima dell'inizio dell'allenamento del pomeriggio. La "Joya", dopo l'annuncio ufficiale, è pronto per la prima sessione insieme al gruppo e sono presenti al campo anche i Friedkin. Questa mattina l'argentino si è allenato da solo sotto gli occhi dello Special One. Sabato potrebbe fare il suo esordio nell'ultimo test della tournée portoghese contro il Nizza.