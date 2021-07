Roma, oggi parte il ritiro in Portogallo: nel pomeriggio il primo allenamento

Dopo il successo in amichevole con il Debrecen inizia la fase 2 del precampionato della Roma: mercoledì amichevole col Porto

Con la vittoria per 5-2 nell'amichevole di Frosinone contro il Debrecen può considerarsi chiusa la fase 1 del precampionato della nuova Roma di Josè Mourinho. Oggi infatti i giallorossi inizieranno la seconda parte della loro preparazione partendo per il ritiro in Portogallo. La località scelta è Carvoeiro, città del comune di Lagoa, e il programma è già delineato: subito dopo l'arrivo in giornata allenamento pomeridiano, mentre domani è prevista una sessione mattutina in vista dell'amichevole di mercoledì contro il Porto. Un primo vero test importante per la Roma, contro una squadra di livello europeo. Un match che sarà anche un'occasione per parlare di mercato, dato che i giallorossi da settimane hanno manifestato il loro interesse per Luis Diaz (esterno colombiano dei portoghesi).