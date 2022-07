Ritiro Roma: Abraham a caccia del primo gol, Mou si blinda di nuovo

Tammy Abraham scalpita. Arrivato tardi a causa della Nazionale - con cui spera di giocare i prossimi Mondiali in Qatar -, l'attaccante inglese ancora non si è visto in campo con la sua Roma. Contro il Trastevere non c'era proprio, contro il Sunderland è rimasto a guardare i compagni, ma già da domani, contro la Portimonense, potrebbe essere il suo turno per riassaporare la gioia di un gol. Quello che gli è mancato ieri in partitella, il 5-5 per cui si è arrabbiato e ha fatto ridere il capitano Lorenzo Pellegrini, scrive Il Messaggero.