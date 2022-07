Ritiro Portogallo, squadra divisa in gruppi nel pomeriggio: Zaniolo in campo

Mourinho ha diviso la squadra in due gruppi dopo l'amichevole con il Sunderland tra campo e lavoro di scarico in acqua

Nicolò Zaniolo lavora in campo anche nel pomeriggio. Il giocatore della Roma, al centro del mercato per la questione Juventus, oggi ha giocato tutto il secondo tempo e nella seduta pomeridiana dopo la partita col Sunderland, ha svolto appunto lavoro sul campo. Insieme a lui anche Celik e Mancini che nella ripresa hanno giocato pochi minuti. La squadra è stata divisa in due gruppi e chi invece è partito dall'inizio e ha avuto più minuti effettua scarico in acqua. Domani mattina Roma in campo alle 10.30.