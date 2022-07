Ritiro in Portogallo, Roma in campo per l’allenamento mattutino  

Ha preso il via l’allenamento mattutino per la squadra di Mourinho nel ritiro in Portogallo, alla vigilia dell’amichevole contro il Nizza, in programma domani con calcio d'inizio alle 20 e in diretta in esclusiva su Dazn. I giallorossi hanno iniziato la seduta presso l'Estadio Municipal de Albufeira con una serie di esercizi di riscaldamento.