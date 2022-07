Ritiro in Portogallo: Roma in campo per l’allenamento del pomeriggio

Alle 18 è iniziato l'allenamento della Roma giornaliero nel ritiro in Portogallo. Presente ovviamente anche il neo acquisto Paulo Dybala (acclamato dai tifosi prima di entrare in campo) che però ha svolto lavoro personalizzato anche stamattina insieme a José Mourinho e al suo staff tecnico per cercare di essere in forma come i suoi compagni al più presto possibile. Sugli spalti, ad assistere all'allenamento ci sono anche Dan e Ryan Friedkin con Tiago Pinto. Continua, dunque, la preparazione dei giallorossi in vista dell'inizio del campionato, con la prossima amichevole che sarà il 23 luglio contro il Nizza.