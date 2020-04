Riserva Kolarov, l’età non lo ferma: 45 occasioni create in Serie A, nessun terzino come lui

Aleksandar Kolarov è come il vino, più invecchia e più è buono. Arrivato alla Roma nell’estate del 2017, a 34 anni è ancora in grado di fare la differenza in Serie A. Con alti e bassi, certo. Ma i numeri non mentono. Secondo le statistiche in questo campionato il numero 11 romanista ha creato ben 45 occasioni (assist compresi). Nessun terzino ha fatto meglio. Dopo Dzeko è il secondo giallorosso ad aver tirato di più in porta, per un totale di 36 tentativi. Di questi, sei sono entrati in porta. Terzo per assist messi a segno (3). Inoltre, solo l’ex Luca Pellegrini ha sfornato più cross su azione.