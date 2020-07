Risentimento all’adduttore per Ibanez: salta Spal-Roma

Da Trigoria arriva la conferma: Ibanez ha rimediato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Il difensore, costretto a lasciare il campo durante la partita contro l’Inter, salterà il match con la Spal, in programma mercoledì alle ore 21.45. Le condizioni del brasiliano verranno valutate giorno per giorno. Hanno lavorato a parte pure Zaniolo, Santon, Fazio e Mirante, già indisponibili per l’incontro con i nerazzurri. In particolare, il numero 22 rimane ancora in dubbio per la gara del Paolo Mazza.