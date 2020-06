Riparte la serie tv su Totti: previste scene con l’ex capitano della Roma, si gira anche all’Olimpico

Le riprese della serie tv su Francesco Totti ricominceranno a breve: programmate a febbraio e interrotte per il coronavirus, ripartiranno a fine luglio, con Pietro Castellitto che interpreterà il ruolo del capitano. Monica Guerritore sarà invece mamma Fiorella. La serie prenderà spunto dall’autobiografia “Un capitano”, scritta da Paolo Condò in collaborazione con lo stesso Totti.

Come riporta “Metro”, ci saranno sei puntate da cinquanta minuti l’una. Vi prenderà parte anche il numero dieci, che probabilmente farà delle apparizioni. Prevista pure la voce fuoricampo per collegare i tre periodi principali di Totti: quelli da bambino, adolescente e adulto. Alcune scene verranno girate allo stadio Olimpico, ma non a Trigoria. In preparazione, inoltre, c’è il docufilm “L’ultima notte”, di Alex Infascelli.