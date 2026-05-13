Il tema del rinnovo di Dybala continua a tenere banco in casa Roma. L'argentino ha richiamato definitivamente l'attenzione mediatica nel postpartita di Parma, cercando anche di portare la società allo scoperto. Ora serve l'intervento della proprietà in maniera diretta per mettersi al tavolo e provare a trattare. Anche perché Paulo vorrebbe arrivare al derby con qualche certezza in più, se ci sarà bisogno di salutare in maniera degna i propri tifosi.

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Dybala sa che il presupposto per il rinnovo è il taglio sostanzioso dell'ingaggio: secondo 'La Gazzetta dello Sport', si potrebbe pensare a una base di 2/2,5 milioni più bonus. Magari legati a presenze o gol. Senza contare che c'è anche il lato commerciale su sui ci può ragionare, ovvero la possibilità che la Joya sia un testimonial nell'anno del centenario, una sorta di ambassador che potrebbe prevedere una percentuale sulle maglie vendute che porta il suo nome, ancora quelle più richieste.