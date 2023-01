Rimpatriata giallorossa in Medio Oriente: Totti, Pjanic e Manolas di nuovo insieme

Può un semplice torneo di footgolf in Medio Oriente far emozionare un romanista? La risposta è sì se ci partecipano Francesco Totti, Miralem Pjanic e Kostas Manolas. I tre si sono incontrati oggi dopo tanto tempo ed erano seduti vicini durante la conferenza. Il greco ha anche pubblicato una foto con la bandiera giallorossa e ha aggiunto: "Sempre un piacere rivederti Capitano". Il centrocampista bosniaco ha postato su Instagram le immagini con i suoi ex compagni di squadra.