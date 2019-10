Riise core de Roma. Il norvegese festeggia la vittoria sul Milan: “Stadio Olimpico fantastico” – FOTO

Romanista per una volta, romanista per sempre. Soprattutto se sei riuscito a entrare nel cuore del tifo giallorosso come John Arne Riise. Il norvegese continua a seguire da lontano le vicende giallorosse e, in seguito alla bella vittoria della Roma all’Olimpico contro il Milan, ha voluto commentare sul web il grande risultato della squadra di Fonseca. Queste le sue parole su Twitter: “Grande stadio Olimpico. Veramente un stadio fantastico stasera contro il Milan. Bravi!! Daje Roma!“.