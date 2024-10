Rigore su Baldanzi, il dialogo tra La Penna e Aureliano: “Lo pesta, ma non è fallo”

Il surreale dialogo tra la Sala Var e l'arbitro in campo: "Gli pesta il piede, ma sta correndo". Ma Rocchi disse: "“Step on foot, codificato come rigore sempre”.

Continua a far discutere la mancata assegnata del rigore su Baldanzi in Monza-Roma. E fanno ancora più riflettere le giustificazioni della terna arbitrale sulla decisione. Ad aggravare la situazione è l’audio di Aureliano che viene fatto risentire. Il varista si contraddice nel dialogo con La Penna dicendo che il contatto c’è, ma non è un contrasto falloso.

Arbitro: “Non è successo niente, niente!”

Sala Var: “Gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lui è fermo e lui sta guardando il pallone”

La Sala Var all’arbitro: “Puoi riprendere il gioco. Loro stanno correndo, lo pesta nel piede ma non fa alcuna azione fallosa, ok?”.

Non più tardi di due settimane fa, Rocchi, designatore arbitrale, in occasione del rigore concesso alla Fiorentina contro la Lazio per un gesto similare sula linea di fondo, affermò con forza e in maniera lapidaria: “Step on foot, codificato come rigore sempre”.