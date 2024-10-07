Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato del calcio di rigore non assegnato alla Roma per fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi. Queste le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it: "Le polemiche? Non commento le critiche degli altri, comunque l’AIA ha detto che non era rigore. Sempre fiducia in Nesta? Assolutamente sì, ma non solo per il pareggio di ieri. Non è mai stato in discussione". Il contatto, però, è netto e diversi ex arbitri si sono esposti dichiarando che alla Roma manca un penalty che se realizzati avrebbe permesso ai giallorossi di conquistare la vittoria.