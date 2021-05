Righetti ringrazia i tifosi e Fonseca dopo il malore: “Mi avete dato la forza”

L'ex giallorosso dopo i due infarti: "Sono felice, grato e pieno di gioia"

Ubaldo Righetti è tornato in forze dopo i due infarti che lo hanno colpito e fatto ricoverare in terapia intensiva. L'ex campione d'Italia della Roma, che ha lottato per qualche ora con la morte, ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi che gli hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza, oltre che Paulo Fonseca che gli ha augurato l'in bocca al lupo in conferenza stampa: "Voglio ringraziare tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni. Un grazie speciale a Mister Fonseca. Sono felice, grato e pieno di gioia. Il vostro grande abbraccio mi ha dato la forza di reagire. Siete tanti e continuate a scrivere, mi dispiace se non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ringrazio e ricambio l'abbraccio di vero cuore. La notizia di Mourinho l'ho avuta in terapia intensiva, ha fatto da crash test, funziona tutto!".