Righetti: “Conti lascia la Roma per scelta personale. Spero lo chiami la Federcalcio”

Ubaldo Righetti, intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, ha parlato dell'addio a fine stagione alla Roma di Bruno Conti dopo ben 53 anni in giallorosso. Le sue parole: "È vero. Bruno Conti lascerà la Roma a fine anno, ma è una sua scelta maturata da tempo. Non è stata una volontà della società quella di interrompere il rapporto. Semmai mi auguro che Bruno possa dare una mano alla Federcalcio in futuro, sono sicuro che lui si metterebbe a disposizione". Conti lascerà quindi Trigoria dopo 53 anni da calciatore, dirigente, allenatore e responsabile delle giovanili.