"La Roma ha già l'accordo con Gasperini. È lui il prescelto per la panchina". A rivelarlo è stato Ubaldo Righetti questa mattina a Radio Romanista. L'ex difensore romanista (molto amico di Allegri) ha aggiunto: "Resta da risolvere l'uscita del tecnico dall'Atalanta, visto che ha un contratto ancora per un anno. Ma l'accordo con la Roma c'è sulla base di un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo, e un ingaggio da 5 milioni di euro a salire". La candidatura di Gasperini quindi prende sempre più piede a Trigoria. Non potrebbe essere altrimenti dopo l'uscita pubblica del tecnico piemontese di tre giorni fa: "A chi non piacerebbe allenare la Roma? È come la Nazionale. Una piazza incredibile con una tifoseria straordinaria, sono orgoglioso di essere accostato ai giallorossi".