Riecco Shomurodov: partenza sprint, poi lo stop. Non segna dal 19 agosto

L'uzbeko era partito forte nelle amichevoli, segnando un gol a partita, poi si è inceppato. L'ultima rete in giallorosso con il Trabzonspor

La Roma ha voglia di Shomu-show. Dopo l'avvio sprint nel pre-campionato e il gol alla prima partita ufficiale della stagione, Eldor Shomurodov non ha più segnato. L'arrivo di Abraham gli ha sicuramente tolto spazio e forse anche qualche certezza. Fatto sta, che l'ex Genoa non va più a segno con la Roma dal 19 agosto. Si giocava l'andata di qualificazione ai gironi di Conference League tra Trabzonspor e Roma, e Shomurodov realizzava il gol vittoria del 2-1 quasi in extremis. Da allora, più niente. Due mesi e mezzo, nei quali non è comunque sceso nelle gerarchie (Borja Mayoral resta dietro) e ha sempre mostrato una grande attitudine e voglia di fare. Questa sera contro lo Zorya partirà dall'inizio. L'obiettivo è sbloccarsi e tornare a esultare. Per Mourinho è un'alternativa di livello, lo Special One ci punta e si affida a lui senza fatica. Per il momento però, solo da sostituto di Abraham. L'unica partita in cui hanno giocato insieme (Verona-Roma) non è andata benissimo. Continuerà a provarli in allenamento e arriverà una nuova occasione.