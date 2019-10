Riecco Monchi: “La Roma mi ha cacciato. Gli infortuni ci sono costati 20 milioni”

Monchi torna a parlare della sua esperienza come direttore sportivo della Roma. Lo fa al giornale digitale spagnolo El Confidencial, dicendo che i giocatori giallorossi della prima squadra erano rimasti infortunati per il 15% del tempo. “Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un’altra cosa, ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati, quindi ho fatto uno studio. Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo, economico intorno ai 20 milioni e soprattutto nel conto dei risultati”, spiega Monchi.

Il DS andaluso atterrò a Roma, per la prima volta, nell’aprile 2017, dopo aver trasformato – con un lungo lavoro di quasi vent’anni – il Siviglia in una superpotenza europea, con un dominio in Europa League senza precedenti.