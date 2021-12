Altro fiocco a Trigoria: Rick Karsdorp diventa papà per la seconda volta

Dopo la felice vittoria di ieri, un'altra bella notizia arriva in casa Roma. Trigoria sarà pronta ad accogliere un altro fiocco

Arriva un altro fiocco in casa Roma per quanto riguarda le nascite, e il diretto interessato questa volta è Rick Karsdorp che svela così la bella notizia sui social: "Presto saremo una famiglia di 4 persone". Il terzino destro della Roma dopo il primo figlio allora si prepara a ricevere un secondogenito dalla compagna Astrid, che aggiunge: "Caro Kylian, eri tutto quello che conoscevo prima che diventassimo due". Da quello che lascia capire il giocatore nella didascalia dei social si potrebbe trattare di un altro maschio per l'olandese.