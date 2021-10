Rice non perdona Abraham: “Ecco Tammy Totti, già si chiama ‘Dio di Roma’!”

Siparietto divertente durante l'allenamento dell'Inghilterra: il centrocampista del West Ham sfotte il bomber della Roma

Tammy Abraham ha ritrovato la nazionale inglese in extremis, proseguendo il suo momento di crescita importante con la Roma e con José Mourinho. L'ex Chelsea ha una responsabilità pesante come quella di trascinare i giallorossi in Champions, visto anche il prezzo del cartellino, ma ancora più pesante è quella che gli mette Declan Rice. Durante l'allenamento di oggi, il calciatore del West Ham ha preso in giro Abraham: "Già si chiama il 'Dio di Roma'. Amico, è il nuovo Totti. Tammy Totti!", scherza il centrocampista davanti alla telecamere mentre si allaccia gli scarpini, appena prima di scoppiare in una fragorosa risata alle spalle del suo compagno, oggi scatenato in partitella. Video documentato dalla stessa nazionale inglese su Youtube.