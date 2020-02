Riccardi: “Mancata la cattiveria. La finale di Coppa Italia potrebbe cambiarci la stagione”

Alessio Riccardi ha commentato la sconfitta della Roma Primavera per 3-1 con il Bologna. Queste le sue parole ai canali del club giallorosso:

Cosa è successo?

Abbiamo questa alternanza perché quando abbiamo una partita importante diamo il meglio di noi stessi, poi arriva una partita che sembra più facile e ci adagiamo anche se essendo la Roma dovremmo vincere sempre.

Tra di voi ne avete parlato?

Ne abbiamo parlato tantissime volte, siamo un gruppo unito e fantastico. Poi sul campo servono i fatti e a volte non arrivano.

Cosa è mancato?

Dovevamo entrare con cattiveria e grinta. Cangiano è forte e lo sapevamo. Ora pensiamo a mercoledì, è importantissimo.

Sarebbe un peccato non andare in finale di Coppa Italia.

La finale può cambiarci la stagione. Mercoledì scenderemo in campo e daremo tutti noi stessi.