Zaniolo tra fisioterapia a casa e rinnovo. E gli sponsor vanno all’assalto

Nonostante la lunga assenza dai campi che durerà ancora per un po’, si prospettano settimane e mesi intensi per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it il talento romanista e il suo staff lavorerà su più fronti, sia in campo sia fuori dal campo. Ci sarà come obiettivo principale quello di recuperare pienamente dall’infortunio, con un fisioterapista che dovrebbe iniziare ad aiutare Zaniolo con un lavoro personalizzato casalingo. Se i tempi per il recupero non verranno accelerati, nelle sale di Trigoria si velocizzeranno quelli per il suo rinnovo. All’insediamento del nuovo diesse infatti il talento romanista dovrebbe firmare il prolungamento dell’accordo con la Roma fino al 2025, con l’ingaggio che passerà a circa 3 milioni di euro. Nicolò al centro del villaggio quindi, non solo però nel calcio. Il talento, la gioventù, il volto pulito: elementi che lo portano ad essere sempre più richiesto da televisioni e aziende italiane. Il suo staff è al lavoro anche su questo, ma l’obiettivo primario del ragazzo rimane il campo e la sua Roma.