Reynolds, l’arrivo a Roma slitta a domani: ha dovuto effettuare un nuovo tampone

Non sarà oggi il giorno di Bryan Reynolds alla Roma. Il terzino in arrivo dal Dallas FC ha dovuto effettuare un nuovo tampone (che ha dato esito negativo) per potersi mettere in viaggio e atterrare a Francoforte. Partirà quindi oggi, con sbarco previsto domani. Inizialmente il suo atterraggio a Fiumicino era previsto per oggi alle 12.40 per poi effettuare subito le visite mediche. Adesso un piccolo intoppo burocratico che però lo costringerà solo a rinviare di qualche ora il suo futuro in giallorosso. Reynolds arriva in prestito con diritto di riscatto a 7,5 milioni di euro più il 15% su una sua futura rivendita.

Sarà il secondo acquisto dell’era Pinto dopo El Shaarawy, che invece ha effettuato ieri le visite mediche e oggi verrà ufficializzato come nuovo giocatore della Roma.