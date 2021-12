Reynolds è negli USA con la nazionale: il 18 amichevole con la Bosnia

Il terzino americano da alcuni giorni si trova in California per uno stage con la nazionale statunitense

Bryan Reynolds è negli Stati Uniti. Il terzino della Roma, che Mourinho non ha praticamente mai impiegato, già alcuni giorni fa ha raggiunto il ritiro della nazionale americana di Berhalter, che il 18 dicembre (il 19 in Italia, alle 2 del mattino) sfiderà in amichevole la Bosnia. Reynolds si sta allenando al Dignity Health Sports Park di Carson in California, che ospiterà anche la sfida tra USA e Bosnia. Il terzino classe 2001 non era a disposizione contro lo Spezia, non ci sarà neanche contro l'Atalanta e con la Sampdoria, ultima partita dell'anno della Roma. A gennaio andrà via, verosimilmente in prestito, la società e il giocatore sono d'accordo.