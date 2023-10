Reunion Drogba, Mikel e Kalou. Mourinho: “Papà non c’è. Voi ricchi godetevi le vacanze”

In tutti (o quasi) i club in cui è passato, José Mourinho ha senza dubbio lasciato un'impronta indelebile. la storia più grande e importante è sicuramente quella con il Chelsea, in cui ha vinto e creato tanti legami forti. Per questo sui social capita di imbattersi in qualche siparietto curioso, come quello sul post di John Obi Mikel. L'ex centrocampista del Chelsea ha pubblicato le foto e un piccolo video di un pranzo in Costa D'Avorio insieme a Didier Drogba e Salomon Kalou. Una vera e propria reunion in salsa Chelsea, con Mourinho che non ha proprio resistito e ha lasciato un commento: "Papà non c'è. Voi ricchi potete godervi le vacanze".