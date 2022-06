Retroscena Matic: ha rifiutato offerte più onerose pur di tornare da Mourinho

Nemanja Matic è stato presentato ormai qualche giorno fa come nuovo calciatore della Roma ma come riportato da Tuttomercatoweb, il serbo avrebbe potuto accasarsi altrove. Matic ha rifiutato le offerte di Marsiglia e Galatasaray, nonostante l'ingaggio fosse più ricco e il contratto fosse più lungo di quello offerto dal club giallorosso. Decisivo per la sua scelta, è stato un colloquio telefonico con lo Special One, che ha convinto il 34enne a scegliere la Roma, ritrovandosi così insieme per la terza volta in carriera dopo le parentesi con Chelsea e Manchester United.