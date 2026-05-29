Nella giornata di ieri il Napoli ha trovato l'accordo con Massimiliano Allegri. Sarà lui a prendere il posto di Conte ed ha vinto il ballottaggio con Italiano che ha lasciato il Bologna ed è in cerca di una nuova avventura. Prima di scegliere l'ex Milan, De Laurentiis ha fatto un tentativo per Gasperini, racconta Ubaldo Righetti ai microfoni di Radio Romanista. Secondo l'ex difensore giallorosso Manna nei giorni scorsi ha provato ad ingaggiare il tecnico della Roma ricevendo, però, un secco 'no' alla proposta degli azzurri. Gasp non ha intenzione di lasciare la Capitale ed è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione che vedrà la squadra protagonista in Champions League dopo sette anni.