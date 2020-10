Retroscena Florenzi: l’addio una sua scelta, Fonseca voleva tenerlo

Tra la Roma e Florenzi l’amore è finito lo scorso gennaio, quando i giallorossi lo hanno mandato in prestito al Valencia perché per lui in campo non c’era spazio. Come racconta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, quando le strade del terzino e dei giallorossi si sono incontrate di nuovo quest’estate, non c’è mai stata la possibilità che Alessandro ricominciasse da zero fermandosi a Trigoria. Il motivo però non è stata la volontà di Fonseca, che a differenza dello scorso inverno lo avrebbe trattenuto e che nel suo 3-4-2-1 un posto per lui lo avrebbe trovato. Florenzi riteneva conclusa la sua avventura con la Roma e per questo motivo ha chiesto di essere ceduto. L’offerta di un grande club come il PSG ha fatto il resto.