Restiamo uniti, e scriviamo la storia

C’è un sentimento comune, c’è un enorme cuore che batte in mezzo ad occhiaie, barbe incolte, gastriti, tremori, mascherine strappate e occhi lucidi: questa sera la nostra Roma è la squadra più forte del mondo

Ci sono momenti in cui dobbiamo tutti riporre rancori, in cui non esistono partiti, in cui non esistono divisioni. Nella vita sono i momenti di estrema felicità o di estremo dolore. Nel calcio sono notti come questa. Criticate Pellegrini? Stasera no. Avete dubbi su Mourinho? Oggi no. Siete nostalgici? Lasciate stare. Non importa se il prezzo per Shomurodov è troppo alto o se Zaniolo poteva segnare di più. Questa sera la nostra Roma è la squadra più forte del mondo. Sensiani, Pallottiani, Friedkiani. Tifosi, giornalisti, ex calciatori, vip e addetti ai lavori. C’è da alzare una coppa, c’è da riportare a casa un sogno. Alla faccia di chi minimizza la Conference perché stasera non potrà vedersi Raoul Bova in Don Matteo ma avrà da gufare la Roma. Josè Mourinho è al suo primo appuntamento di storia romana, dopo un anno esatto. Dall’afa di Tirana a quella di stasera dell’Olimpico passando per i tanti divani di casa. C’è un sentimento comune, c’è un enorme cuore che batte in mezzo ad occhiaie, barbe incolte, gastriti, tremori, mascherine strappate e occhi lucidi. C’è un qualcosa che ci accumuna più di quanto pensiate. Non esistono commenti, non esistono giudizi. C’è solo la voglia di urlare, di scendere in qualsiasi piazza vi trovate. In molti di voi stanotte avranno sognato come andrà a finire. Lasciate stare anche quello. Scriviamo la storia, tutti uniti. Come non si vedeva da un sacco di tempo.