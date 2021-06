Repubblica Ceca-Albania 3-1, Kumbulla in campo tutta la partita

90 minuti per il difensore giallorosso nella sconfitta rimediata dalla sua nazionale

Nell'Albania Marash Kumbulla è un titolarissimo di Edy Reja. Il difensore della Roma, al Generali Ceská pojištovna Arena di Praga, ha affrontato la RepubblicaCeca con la sua nazionale, giocando tutti i 90 minuti. La formazione albanese, però, non ha disputato una delle sue migliori partite, uscendo sconfitta per 3 reti a 1. Il match è stato sbloccato dall'ex romanista Patrik Schick, ora in forza al Bayer Leverkusen, che ha portato avanti i suoi al minuto 18. L'Albania trova la rete del pareggio con Cikalleshi a tre minuti dalla fine del primo tempo. La ripresa, però, è tutta della squadra di casa che trova la rete del raddoppio con Masopust al 68' e chiude i conti con Celutska al minuto 89. Questo era l'ultimo test per l'Albania, che non parteciperà a Euro 2020.