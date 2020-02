Rennes, parla l’allenatore: “Nzonzi ci porterà maturità e stabilità a centrocampo”

Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma trasferitosi in queste ore al Rennes in prestito, ha salutato oggi il suo nuovo pubblico. Al termine della partita con il Nantes, l’allenatore del club bretone, Julien Stéphan, ha parlato del mediano in conferenza stampa: “Ci porterà maturità, oltre a tutte le sue qualità di calciatore e tutta la sua esperienza. Ci aiuterà anche a gestire meglio le partite e porterà sicuramente un po’ più di stabilità a centrocampo. Aggiunge inoltre fisicità che può essere sfruttata nei calci piazzati“.