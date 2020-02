Rennes, Nzonzi fiducioso: “Voglio tornare a un ottimo livello fisico”

Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma attualmente al Rennes, è intervenuto al sito ufficiale della Ligue 1 dopo aver giocato da titolare in Coppa di Francia contro il Belfort. Queste le sue parole: “Mi sono sentito bene, avevo le gambe un po’ pesanti ma è ok. La cosa più importante era qualificarsi, non sono mai partite facili ma abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo diverse partite importanti, il Rennes è un club molto buono. Dovremo essere molto seri. In Ligue 1 dovremo provare a mantenere il terzo posto, anche se non sarà facile. A livello individuale, il mio obiettivo è quello di tornare a un ottimo livello fisico, poi vedremo“.