Reina: “Ho detto a Pedro che stasera avrebbe segnato di sicuro”

Grande protagonista del derby della capitale, Pepe Reina ha negato più volte il gol alla Roma, soprattutto a Zaniolo, fermato con un miracolo. Il portiere spagnolo della Lazio ha parlato nel postpartita:

REINA A LAZIO STYLE

Sai pure parare? Ogni tanto sì. Sono contento, una buona prima mezz’ora dove andavamo avanti e pressavamo alti. Poi bravi loro ad accorciarci. Ogni calcio d’angolo era pericoloso. Abbiamo subito il 2-1 e siamo stati titubanti. Nella ripresa abbiamo tenuto la partita ed è normale soffrire negli ultimi minuti.

Qual è stata la parata più difficile? Quella sull’angolo. Sono contento per me e per la squadra.

Secondo te la Roma ha sottovalutato la partita? Come si vince il derby? Penso che in un derby non si può sottovalutare nessuno. La partita è sempre diversa e con i tifosi ci sono altri stimoli che ti rendono felice di essere calciatore. Da squadra l'unica partita sbagliata è quella contro il Cagliari. Bisogna guardare avanti e avere pazienza perché siamo in un periodo di crescita e adattamento, i risultati non saranno scontati.

Cos’ha di speciale Pedro? Lo dice anche il mister, nelle grandi partite bisogna avere grandi giocatori. Lui è uno di questi, ha il rendimento e la testa pronta. Ci ha avvertito che era la sua partita e che segnava sicuro. Fortunatamente è stato così.

Hai la sensazione che i gol subiti non diano giustizia alla qualità della difesa? Sono tante le cos diverse rispetto al passato. Bisogna riconoscere i meriti ai ragazzi. Bisogna pressare, accorciare e avere i tempi giusti. Tutta la squadra sta facendo del suo meglio per mostrare in campo quello che vuole il mister.