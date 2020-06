Reggina, ufficiale l’acquisto di Menez: l’ex Roma riparte dalla Serie B

Jeremy Menez è un nuovo giocatore della Reggina. E’ il regalo del presidente Luca Gallo ai suoi tifosi per la promozione in Serie B e lo stesso numero uno amaranto lo rende ufficiale in conferenza stampa: “Ha firmato un contratto triennale. Il 26 giugno alle ore 12,00, arriverà all’aeroporto di Catania-Fontana Rossa. Alle 14 arriverà al porto di Messina. Alle 15 su un catamarano battente bandiera amaranto arriverà al porto di Reggio. Il 27 giugno verrà presentato agli organi di stampa alle ore 15 al Granillo. Alle 17 incontrerà i tifosi allo store della Reggina”. Subito dopo è stato pubblicato anche un tweet dalla società con un video emozionale per l’arrivo di Menez.