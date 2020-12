Reggina, l’ex Roma Tempestilli nuovo direttore generale

Prosegue a gonfie vele l’esperienza di Antonio Tempestilli alla Reggina. Dopo la conclusione del rapporto con la Roma, l’ex dirigente giallorosso, nello scorso maggio, aveva firmato col club calabrese diventandone il responsabile del settore giovanile. Da oggi, però, Tempestilli, nominato nuovo dg, si occuperà anche della prima squadra, come specificato nel comunicato della Reggina: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che il sig. Antonio Tempestilli, già responsabile del settore giovanile, del calcio femminile e del centro sportivo Sant’Agata, rivestirà il ruolo di direttore generale plenipotenziario.

‘Nelle nostre numerose conversazioni – dichiara il presidente Luca Gallo – ho potuto constatare la passione che Antonio ci mette nel suo lavoro. La sua mentalità è orientata al successo, in coerenza con l’etica della Reggina. Sono certo – conclude il massimo dirigente Gallo – che con la sua energia e la sua capacità gestionale riuscirà a portare avanti il progetto Reggina’.

‘Ringrazio il presidente Gallo per questo ulteriore attestato di stima’. Così il neo direttore generale Antonio Tempestilli, che aggiunge: ‘Sono onorato di ricoprire questo ruolo. Sin dalla prima telefonata ho avvertito le ambizioni del presidente e sposato la causa della Reggina. Così come già fatto dal mio insediamento al Centro Sportivo Sant’Agata, continuerò a mettere a disposizione della società il bagaglio d’esperienza maturato in questi anni’”.