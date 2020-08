Reggina giallorossa, anche l’ex Faty verso la Calabria

L’animo giallorosso del Presidente Gallo potrebbe portare alla Reggina un altro pezzo di passato romanista. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com il diesse dei calabresi Massimo Taibi avrebbe offerto a Ricardo Faty un contratto biennale. L’ex Roma e Leverkusen si è svincolato in estate e potrebbe così essere prelevato a parametro zero dal club fresco di promozione in Serie B. Il francese rappresenterebbe per Gallo un altro acquisto dal sapore romanista, dopo il colpo a effetto Jeremy Menez e dopo aver chiamato in Calabria anche un pezzo importante della passata dirigenza giallorossa come Tonino Tempestilli.