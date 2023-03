Real Sociedad-Roma, solo tribuna per Matic a causa di un problema intestinale

Problema dell'ultimo minuto per la Roma che nella sfida contro la Real Sociedaddovrà fare a meno di Nemanja Matic. Il serbo assisterà alla partita dalla tribuna a causa di problemi intestinali. Mourinho spera ovviamente di recuperarlo per il derby che si giocherà domenica alle 18. Nel frattempo all'Anoeta scenderà in campo Wijnaldum al fianco di Cristante per cercare di staccare il pass per i quarti di finale.