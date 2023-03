Real Sociedad-Roma, le formazioni ufficiali di Alguacil e Mourinho

La Roma torna in campo dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Alle ore 21 sfiderà la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Mourinho non pensa al derby e schiera quasi tutti i titolari. Difesa composta dai soliti Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Riposa Matic in mezzo al campo e gioca Wijnaldum. Davanti Belotti e non Abraham.