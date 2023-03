Real Sociedad-Roma, Alguacil crede nella rimonta e carica la squadra: “Sì, se puede”

Dopo il 2-0 dell'andata, la Roma domani tornerà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. Il club basco, sui propri account social, ha pubblicato un video che ritrae David Silva e il tecnico Imanol Alguacil mentre escono dal campo dopo l'allenamento di rifinitura. Il tecnico basco crede nella rimonta e alle telecamere non è sfuggito il suo: "Sì, se puede". Il doppio vantaggio può far stare abbastanza tranquilla la Roma ma il derby tre giorni più tardi potrebbe rappresentare una rischiosa distrazione.